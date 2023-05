Projektstart LezBAU: Klimaschädliche Emissionen im Gebäudezyklus mindern

Finanztrends Video zu BMW St



Berlin (ots) -- Institut Wohnen und Umwelt, Deutsche Umwelthilfe, Frankfurt University of Applied Sciences und Bund Architektur und Umwelt starten Forschungsprojekt für eine praxisnahe Lebenszyklusbilanzierung von Gebäuden- Neben Betriebsenergieverbräuchen müssen auch die Emissionen der eingesetzten Materialien von der Herstellung bis zur Entsorgung betrachtet werden- Forschungsprojekt soll Werkzeug für schnelle Ökobilanzierung von Gebäuden in frühen Planungsphasen entwickelnKlimaschädliche Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden erkennen und mindern: Dazu startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit dem Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) und dem Bund Architektur und Umwelt e.V. (B.A.U.) ein neues Forschungsprojekt. Ziel des Projekts ist ein Werkzeug, das die Entscheidungsfindung für klimaverträgliche Materialien in der Gebäudeplanung erleichtert. Denn die entscheidenden Weichen für geringe Umweltauswirkungen von Gebäuden werden überwiegend zu Beginn der Planungsphase gestellt.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Sogenannte graue Emissionen, also Emissionen, die neben dem regulären Energieverbrauch von der Herstellung bis zur Entsorgung im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes anfallen, müssen endlich mitgedacht und in der Folge konsequent reduziert werden. Andernfalls sind die Klimaziele im Gebäudesektor nicht zu erreichen. Hierfür leistet das Projekt einen wichtigen Baustein."Dazu erläutert Dr.-Ing. Monika Meyer, Geschäftsführerin des IWU: "Für die Planungsphase von Gebäuden fehlen praxisgerechte Werkzeuge, die den direkten Vergleich von Herstellungs- und Betriebsemissionen ermöglichen. Diese Lücke schließt das 'LezBAU-Tool'. Bei geringem Eingabeaufwand ermöglicht es eine schnelle Abschätzung der Lebenszyklusemissionen von Wohn- und Nichtwohngebäuden - sei es im Neubau oder bei Sanierungen. Das Tool unterstützt Planende bzw. Bauherren bei Entscheidungen zu Konstruktionsalternativen und der technischen Gebäudeausrüstung. Für die Entwicklung des Tools können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IWU auf langjährige Erfahrungen mit vergleichbaren Instrumenten zurückgreifen."Volker Ritter der Frankfurt UAS ergänzt: "Kein Gebäude gleicht dem anderen. Um optimale Lösungen auf dem Weg zu emissionsarmen Gebäuden zu finden, müssen schon früh die richtigen Entscheidungen bei Neu- und Sanierungsbauten getroffen werden. Dazu muss der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet werden, um so die Potentiale sowohl bei der Anlagentechnik als auch bei der Gebäudehülle umfassend nutzen zu können. Hierfür dient das Werkzeug, für das wir umfangreiche Datenbanken aufbauen werden, die möglichst viele Kombinationen bei der Lösungssuche erlauben. Soweit möglich werden wir diese als OpenData kostenlos zur Verfügung stellen, um besonders auch die Mehrheit der Kleinprojekte zu erreichen, die in der Summe zum Erreichen der Klimaziele relevant sind."Günther Ludewig, Bund Architektur und Umwelt e.V. (B.A.U.): "Das web-basierte, kostenlose Tool soll es Bauherrinnen und Planenden ermöglichen, unterschiedliche Bauweisen und Materialien für ihr Bauvorhaben durchzuspielen und eine schnelle und anschauliche Rückmeldung zu den jeweiligen Umweltauswirkungen zu erhalten. Die vielfältige Praxiserfahrung der B.A.U-Mitglieder gewährleistet ein breites Spektrum an hinterlegten Konstruktionen in Neubau und Bestand."Das Projekt "LezBAU" wird im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und ist auf drei Jahre angelegt (2023-2025).Links:- Projektseite LezBAU: https://www.iwu.de/forschung/energie/lezbau/- Hintergrundinformationen zum Lebenszyklus und Kreislaufwirtschaft beim Bauen: https://www.duh.de/lebenszyklus-beim-bauen/ https://www.duh.de/projekte/kreislaufwirtschaft-am-bau/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deDr.-Ing. Monika Meyer, Geschäftsführerin IWU06151 290462, m.meyer@iwu.deJulian Bischof, Konsortiumsleiter EnOB:LezBAU und Projektleiter IWU06151 290448, j.bischof@iwu.deProf. Dr. sc. Volker Ritter, Professur für Technische Gebäudeausrüstung, Frankfurt UAS069 1533-2320, volker.ritter@fb1.fra-uas.deDr. Günther Ludewig, Architekt, Bund Architektur und Umwelt e.V.030 3628530, guenther.ludewig@bau-architekten.deRegine Bühler, Architektin, Bund Architektur und Umwelt e.V.07443 172306, buehler@ab-vb.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell