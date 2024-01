Progyny Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Progyny-Aktie liegt bei 47,35 und deutet damit auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da weder überkaufte noch -verkaufte Situationen vorliegen. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird.

Analysten bewerten die Progyny-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 29,1 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Progyny bei 35,63 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,18 USD erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 33,65 USD auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Progyny-Aktie in allen Kategorien eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung.