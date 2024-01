Progyny Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Progyny-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 35,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,85 USD liegt, was einer Abweichung von +5,76 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,59 USD) zeigt mit einem aktuellen Schlusskurs von +9,42 Prozent Abweichung ein positives charttechnisches Signal. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) steht aktuell bei 43,07 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Progyny-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 41 bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Progyny-Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 4 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", und das Kursziel wird durchschnittlich auf 48 USD geschätzt. Dies entspricht einer Erwartung von 26,82 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch positiv bewertet, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt wird die Progyny-Aktie in der technischen Analyse und Analysteneinschätzung positiv bewertet, während das Sentiment im Internet eine neutrale bis positive Tendenz aufweist.