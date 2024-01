Progyny Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Progyny-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Progyny-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Progyny-Aktie auf 35,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 36,3 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +1,68 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage hingegen zeigt einen Stand von 34,02 USD, was zu einer positiven Bewertung von +6,7 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Auch die Analyse der letzten Monate ergibt eine positive Einschätzung mit einem Durchschnittskursziel von 48 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 32,23 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 36,3 USD. Somit erhält Progyny insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Gut" für die Progyny-Aktie.