Progyny Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Bei Progyny wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,31 Punkte, was bedeutet, dass Progyny derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,01 an, dass Progyny weder überkauft noch überverkauft ist, was ihr auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Somit wird Progyny insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Progyny-Aktie beträgt derzeit 36,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 40,78 USD liegt, was einer Abweichung von +11,45 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Progyny eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 37,93 USD über dem letzten Schlusskurs (+7,51 Prozent), was der Progyny-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird Progyny basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Progyny werden über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Progyny in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, von denen 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 48 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (40,78 USD) ausgehend um 17,7 Prozent steigen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst erhält Progyny von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.