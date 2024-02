Progressive Planet Solutions Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Progressive Planet liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Aktie von Progressive Planet wurde auf Sentiment und Buzz hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Progressive Planet weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Progressive Planet ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten überwiegend positive Meinungen, und auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden in den vergangenen Tagen besonders beachtet. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Progressive Planet-Aktie von 0,105 CAD eine Entfernung von -34,38 Prozent vom GD200 (0,16 CAD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,12 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Progressive Planet-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.