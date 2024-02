C-Rad AB Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von C-rad auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um C-rad diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der C-rad-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,85 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 48 SEK liegt, was einem Unterschied von +41,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,51 SEK einen positiven Trend (+12,91 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die C-rad-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für C-rad in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass C-rad derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die C-rad-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer positiven Bewertung der C-rad-Aktie, sowohl hinsichtlich der Stimmung als auch der technischen Analyse. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Tagen und Wochen gestalten werden.