Progressive Planet Solutions Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Progressive Planet. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb Progressive Planet insgesamt ein "schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Progressive Planet liegt bei 80, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 53,85 eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse der Progressive Planet-Aktie zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,15 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Progressive Planet auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "neutral"-Rating versehen.