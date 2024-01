Progressive Planet Solutions Aktie: Ist das noch normal?

Die Anleger-Stimmung für die Progressive Planet-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Progressive Planet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,115 CAD weicht somit um -36,11 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,12 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,17 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Progressive Planet fällt auf, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie daher die Note "Gut".

Abschließend ist der Relative Strength-Index (RSI) zu betrachten, der bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,61 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".