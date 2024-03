Progressive Planet Solutions Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Sentiment und der Buzz rund um Progressive Planet können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb laut Messung weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Progressive Planet in diesem Punkt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Progressive Planet derzeit bei 0,15 CAD. Aufgrund des Abstands von -26,67 Prozent zum Aktienkurs von 0,11 CAD wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,11 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Progressive Planet-Aktie liegt bei 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 45,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Progressive Planet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Progressive Planet besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Progressive Planet aufgrund des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.