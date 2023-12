Progressive Path Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Die Stimmung und das Interesse an Progressive Path in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine besondere Aktivität in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Progressive Path-Aktie bei 0,12 HKD liegt, was einer Entfernung von -33,33 Prozent vom GD200 (0,18 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 0,15 HKD, was einem Abstand von -20 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Progressive Path-Aktie bei 5,33 liegt, was 89 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (49,53). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Jedoch schüttet Progressive Path im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Dividendenrendite führt. Dies wird als "Schlecht" eingestuft.