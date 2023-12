Progressive Path Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Progressive Path eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Progressive Path daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Dividende schüttet Progressive Path derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 6,29 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,29 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Progressive Path festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Progressive Path beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,6 ebenfalls an, dass Progressive Path weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.