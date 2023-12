Progressive Path Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Progressive Path in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Progressive Path-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,115 HKD) liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -36,11 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,15 HKD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Progressive Path eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Progressive Path daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Dividendenrendite von Progressive Path beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Aufgrund dieser Differenz von 6,29 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung für Progressive Path, während die technische Analyse und die Dividendenrendite auf "Schlecht" hinweisen.