Progressive Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Progressive-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 146,52 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 189,09 USD, was einem Unterschied von +29,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 169,45 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +11,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Progressive-Aktie somit eine Bewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Progressive derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 11,47 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 19,51 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Progressive zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht daher im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten 12 Monate zeigen, dass Progressive 4-mal mit "Gut", 7-mal mit "Neutral" und 2-mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 189,09 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -22,08 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 147,33 USD führt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".