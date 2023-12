Progressive Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Progressive liegt bei 64,14, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Die Analyse der Stimmung rund um Progressive auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Auf Basis von Handelssignalen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Progressive derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Kurs der Aktie um +15,42 Prozent über dem GD200-Kurs von 139,64 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von +3,44 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Progressive im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,84 Prozent erzielt, was 3,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Versicherungen liegt die Rendite jedoch 19,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.