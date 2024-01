Progress-Werk Oberkirch Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Pwo-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 5,57 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent darstellt. Dies bedeutet eine Differenz von +1 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 30,13 EUR für den Schlusskurs der Pwo-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,2 EUR, was einer Abweichung von +0,23 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Bewertungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnet Pwo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 4,57 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +0,97 Prozent für Pwo in diesem Vergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Pwo 0,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Pwo. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Somit erhält Pwo von der Redaktion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.