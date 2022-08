Progress-Werk Oberkirch-Aktie: PWO meldet guten Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2022

Dr. Cornelia Ballwießer (CFO): 'Wir navigieren den PWO-Konzern weiterhin sicher durch die aktuellen gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen. Dies unterstreicht unsere positive Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten.' * Alle Standorte tragen zur positiven Entwicklung bei * Neugeschäft wächst das vierte Quartal in Folge * Gesamtwirtschaftliche Risiken haben deutlich zugenommen, insbesondere für die Gasversorgung in Europa * Prognosen für das Geschäftsjahr… Hier weiterlesen