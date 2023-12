Progress-Werk Oberkirch Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Pwo-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 30,15 EUR, was eine Abweichung von -3,81 Prozent zum aktuellen Kurs von 29 EUR ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 29,62 EUR nah am aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -2,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Pwo-Aktie eine Dividendenrendite von 5,54 Prozent auf, was 1,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Pwo zeigt dabei eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zur Einschätzung, ob die Pwo-Aktie überkauft oder überverkauft ist, wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine starken Schwankungen und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Pwo-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.