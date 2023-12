Progress Software, ist immer für eine Überraschung gut!

Progress Software, ein führender Anbieter von Anwendungsinfrastruktursoftware, hat eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent. Trotz dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Progress Software eine Rendite von 11,23 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 4,13 Prozent. Auch hier zeigt sich Progress Software mit einer Rendite von 7,1 Prozent deutlich überdurchschnittlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Progress Software-Aktie als neutral eingestuft wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der vergangenen sieben und 25 Tage. Der RSI7 liegt bei 44,09 und der RSI25 bei 43,7, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI führt.

Die Stimmung gegenüber Progress Software in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wird weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich Progress Software mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer überdurchschnittlichen Performance im Vergleich zur Branche und einer neutralen Bewertung des RSI. Die negative Stimmung in den sozialen Medien führt jedoch zu einer schlechten Gesamtbewertung.