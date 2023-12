Progress Software Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Progress Software-Aktie wurde von insgesamt drei Analysten bewertet, von denen alle drei die Aktie positiv eingestuft haben. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 15,4 Prozent steigen, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Progress Software-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,28 als unterbewertet eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Progress Software-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Progress Software-Aktie von den Analysten eine positive Bewertung, sowohl aufgrund fundamentaler als auch technischer Kriterien, sowie hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz.