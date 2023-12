Progress Software Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zu Progress Software war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher eine positive Anleger-Stimmung feststellen.

Vergleicht man den Aktienkurs von Progress Software mit anderen Unternehmen aus der Software-Branche, so ergibt sich eine Outperformance von +3,46 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten Informationstechnologie-Sektor liegt die Performance von Progress Software um 3,73 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen wird daher eine gute Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 75,29 Punkte. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,54, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird Progress Software in diesem Punkt als "schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen erhält die Aktie laut Analystenmeinung eine positive Einschätzung. Von insgesamt 3 Bewertungen fallen 3 positiv aus, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 64 USD, was eine potenzielle Performance von 17,86 Prozent darstellt. Insgesamt wird daher auch die Analysteneinschätzung als "gut" bewertet.