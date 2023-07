Prognose für Microsoft-Aktie: Beeindruckende Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In jüngster Zeit hat Microsoft bedeutende Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz verzeichnet, was teilweise auf seine Partnerschaft mit OpenAI zurückzuführen ist – den Entwickler von ChatGPT. Obwohl der Wettbewerb um die dominierende Position im Bereich der generativen KI noch am Anfang steht, befindet sich Microsoft nach Meinung des Investmenthauses Morgan Stanley bereits jetzt an vorderster Front.

Morgan Stanleys Analyst Keith Weiss, welcher die Microsoft-Aktie als “Overweight” einstuft, sieht das Unternehmen in einer optimalen Lage, um aus dem Einsatz von generativer KI im Unternehmenssoftwaresektor Nutzen zu ziehen und einen Teil des erwarteten zusätzlichen Umsatzes von 90 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025 zu erzielen.

Erhöhung des Kursziels!

Weiss passte daher seine Gewinnschätzung pro...