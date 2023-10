Prognose: Deutsche Rezession schwächt Mittel- und Osteuropa

WIEN (dpa-AFX) - Experten haben ihre Wachstumsprognose für die östlichen EU-Staaten deutlich gesenkt. Grunde dafür seien die Rezession in Deutschland sowie das schwache Wachstum in der Eurozone und die hohen Zinsen, hieß es am Mittwoch vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Die Denkfabrik erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt der östlichen EU-Länder dieses Jahr nur um durchschnittlich 0,6 Prozent wächst. Noch im Juli hatte das WIIW einen Anstieg von 1,2 Prozent vorausgesagt.

Die Wirtschaftsleistung in Ungarn, Polen und Tschechien ist laut dem Institut bis zur Jahresmitte geschrumpft. Diese Länder seien eng mit der deutschen Industrie verwoben, hieß es. Die deutsche Wirtschaft wird nach jüngster Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen.

Nächstes Jahr zeichnet sich laut der Prognose des WIIW für die elf östlichen EU-Länder von Estland bis Bulgarien insgesamt ein Wachstum von 2,5 Prozent ab.

In Russland erwartet das WIIW trotz des schwachen Rubels und der Sanktionen des Westens dieses Jahr ein Wachstum von 2,3 Prozent. Die Militärausgaben für den Krieg in der Ukraine würden die Wirtschaft antreiben, sagte Vasily Astrov, Russland-Experte des Instituts. Das russische Budgetdefizit liege bei 2,5 Prozent. "Putin wird leider seinen Angriffskrieg noch länger finanzieren können", sagte Astrov. Die Wirtschaft der Ukraine erholt sich laut WIIW leicht. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von 3,6 Prozent erwartet./al/DP/bgf