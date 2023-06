"Prognose der Analysten: Meta Platforms könnte Kursziel von 248,53 EUR erreichen"

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms hat in den letzten fünf Handelstagen leicht an Wert verloren und erreichte gestern eine Kursentwicklung von +0,65%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher neutral.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 248,53 EUR – ein Plus von -5,18% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,16 unverändert. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 76,79%, die Aktie zu kaufen oder halten. Nur wenige Experten sind pessimistisch und sprechen sich für einen Verkauf aus.

Insgesamt lässt sich sagen: Meta Platform bietet Investoren Potenzial für eine positive Entwicklung in Zukunft.