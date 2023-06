"Prognose der Analysten: Kursziel für Metro bei 8,36 EUR"

Die Aktie von Metro hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg der Wert um +0,60%, was insgesamt einer Steigerung von +1,35% entspricht. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Potenzial liegt jedoch noch höher.

• Metro legt am 26.06.2023 um +0,60% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 8,36 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 2,47 unverändert

Aktuell wird die Aktie von Metro unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 8,36 EUR – ein Pluspotenzial von +11,10%. Doch nicht alle Experten teilen diese Meinung und es herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Aktie gehalten oder verkauft werden sollte.

Während sich neun Analysten neutral positionieren und das “halten”-Rating vergeben haben...