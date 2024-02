Progen Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Progen wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei auf normalem Niveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie von Progen als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Progen liegt bei 8,72, was im Vergleich zum Branchenmittel "Bauwesen" deutlich günstiger und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 21,72, was eine Unterbewertung um 60 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Progen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -7,74 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat Progen mit einer Rendite von -9,21 Prozent eine Überperformance von 3,44 Prozent erzielt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird die Aktie von Progen in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Progen-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +2,5 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um 18 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.