Progen Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse von Progen-Aktien basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 SGD, was einer Abweichung von +2,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,041 SGD) entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Progen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 SGD, was einer Abweichung von -18 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält Progen in dieser Analysekategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Progen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Progen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -9 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +3,23 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,12 Prozent, wobei Progen 4,35 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Progen mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (3,92 %) niedriger. Die Differenz von 3,92 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Progen-Aktien ist neutral, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Progen-Aktien.