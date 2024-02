Progen Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Progen neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Progen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt bei 0,04 SGD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs (0,041 SGD) entspricht, was einer Differenz von +2,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,05 SGD, was unter dem letzten Schlusskurs (-18 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Progen-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Progen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,87 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Progen eine Outperformance von +3,1 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,63 Prozent, wobei Progen 3,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht weist Progen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,72 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Bauwesen" beträgt 21, daher beträgt der Abstand aktuell 60 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.