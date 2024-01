Progen Aktie: Jetzt aber!

Die Progen-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,04 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,044 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +10 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 SGD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote von "Gut".

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Progen in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,36 Prozent gezeigt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,44 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Progen sogar um 2,96 Prozent höher als der Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich und im Sektorvergleich, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Progen-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Progen durchschnittlich bzw. gering sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Progen-Aktie eine positive Entwicklung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und den Branchenvergleich gezeigt hat. Beim RSI und beim Sentiment und Buzz gibt es jedoch einige negative Aspekte, die zu einer insgesamt neutralen bis schlechten Bewertung führen.