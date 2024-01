Progen Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse von Progen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,049 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +22,5 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,04 SGD, was wiederum zu einer Bewertung von "Gut" mit einem Abstand von +22,5 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Gut".

Bei der Bewertung der Stimmung rund um Progen auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Progen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,18 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +3,1 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,84 Prozent, wobei Progen 3,76 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. In beiden Bereichen führt dies zu einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Progen zeigt eine Ausprägung von 28,57, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 46,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für die Aktie.

