Progen Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Progen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9,07 Prozent, was bedeutet, dass Progen eine Outperformance von +3,3 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr -8,51 Prozent, wobei Progen 2,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Progen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,72 auf, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (21,7). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Progen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, wobei der Unterschied 3,92 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 3,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist Progen mit einem Kurs von 0,041 SGD inzwischen -18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.