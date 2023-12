Profrac Holding Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse zeigt, dass die Profrac-Aktie derzeit 8,64 USD kostet, was +0,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -21,02 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Profrac eingestellt waren. Es gab zwei positive und sechs negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Profrac hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Profrac-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,94 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Profrac.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technische Analyse und das Stimmungsbild in den sozialen Medien zu einer neutralen Bewertung der Profrac-Aktie führen.