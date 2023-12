Profound Medical Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral. Der RSI von Profound Medical liegt bei 77,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Profound Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,37 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,34 CAD um -28,04 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,91 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-19,91 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Profound Medical-Aktie damit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Profound Medical auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Profound Medical gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.