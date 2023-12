Profound Medical Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Profound Medical liegt der RSI7 aktuell bei 72,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Profound Medical eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Profound Medical überwiegend positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Profound Medical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 16,66 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Unterschieds von 7,54 Prozent.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für Profound Medical.