Profoto Holding AB Aktie: Was macht der Markt?

Die Profoto-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 79,36 SEK für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 74 SEK, was einem Unterschied von -6,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 65,14 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+13,6 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Profoto-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Auch die Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt eine neutrale Tendenz. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zur Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 zeigt an, dass Profoto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen ist der RSI25 darauf hindeutet, dass Profoto überverkauft ist, wodurch eine "Gut"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält die Profoto-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.