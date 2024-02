Profoto Holding AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Profoto-RSI liegt derzeit bei 52,17, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 53,36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein grundsätzlich neutrales Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Profoto. In den letzten Tagen gab es zwei positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungseinschätzung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Profoto. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird derzeit ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Profoto abgegeben. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 76,74 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 73,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist eine Abweichung von +0,66 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Profoto.