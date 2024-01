Profire Energy Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Profire Energy liegt der RSI7 aktuell bei 78,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Profire Energy auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Profire Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 28,17 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Bei der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Profire Energy bei 8,81, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,43 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,76 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Profire Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.