Prodigy Technovations kündigt innovativen PCIeGen3/4 Protocol Analyzer an

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Prodigy Technovations Pvt. Ltd (https://prodigytechno.com/), ein in Bangalore ansässiges Unternehmen, stellt seinen PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Protocol Analyzer vor, der 2.5, 5.0 unterstützt. 8,0 und 16GT/S Geschwindigkeiten. PCIeGen3/4 Protocol Analyzer (https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/)Wird für die Entwicklung und Validierung von PCIe-Schnittstellen für M.2, U.2 und Embedded PCIe Bus verwendet. Ingenieure in Mobilfunk-, Automobil- und 5G-Netzwerken verwenden dieses Produkt, um die Probleme beim Entwurf von Protokollschichten in PCIe zu beheben. PGY-PCIeGen3/4-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) bietet die branchenweit beste Lösung zur gleichzeitigen Überwachung und Dekodierung des PCIe-Datenverkehrs bei 2,5 GT/S bis 16 GT/s und unterstützt die Protokolldekodierung und -analyse von TS1-, TS2-, DLLP- und TLP-Paketen. Eine detaillierte LTSSM-Ansicht wird bereitgestellt, um den Designern zu helfen, PCIe-Zustandsmaschinenübergänge zu sehen.PGY-PCIeGen3/4-PA (https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/) Software ermöglicht die branchenweit beste Dekodierung und Analyse des PCIe-Datenverkehrs mit tiefem Speicher und spart Debugzeit. Designer können schnell die Parameter auswählen und anzeigen, die für das TS1-, TS2-, DLLP- oder TLP-Paket von Interesse sind. Separate Dekodierungs- und Analyseansicht von Konfigurationspaketen, die zwischen Wurzelkomplex und Endpunkt ausgetauscht werden. Die Software-GUI der aktuellen Generation mit mehreren schwebenden Fenstern und der Flexibilität, den erforderlichen Paketinhalt anzuzeigen, erleichtert das Debuggen von Designproblemen mit der Flexibilität, die Spalten ein- und auszublenden. LTSSM Analysis in Software bietet eine grafische Darstellung verschiedener Zustände der Protokollschicht zusammen mit Substate-Informationen.Der PGY-PCIeGen3/4-PA Protocol Analyzer (https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/) bietet 64 GB Speichertiefe, um den x4-Link-Verkehr zu erfassen. PCIe Protocol Analyzer unterstützt Trigger auf Inhalt der Protokollpakete und If-then-elseif Multi-Level-Trigger-Fähigkeit. So können Ingenieure Protokolldetails rund um den Triggerzustand erfassen und den PCIe-Bus über einen langen Zeitraum überwachen.Hauptmerkmale von PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Gen3/4 Protokoll Analysatoren sind- Gleichzeitige Protokollanalyse von 2.5, 5, 8 und 16GT/S-Protokollverkehr- Speicherverwaltung zur Erfassung von Protokollverkehr mithilfe von Trigger, segmentiertem Speicher, kreisförmigem Puffer und Hardwarefiltern- Responsive Software zur Analyse langer Aufnahmen mit LTSSM-Ansicht- Aktive M.2, U.2 Interposer und Löten nach unten und kundenspezifische Sondierung Lösungen- Einfacher und fortgeschrittener Trigger basierend auf TS1, TS2, DLLP und TLP Protocol PaketinhaltProduktinformationen finden Sie unter https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/Preise, Verfügbarkeit:Die PGY-PCIeGen3/4-PA (https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/) ist jetzt bestellbar. Für Kostenvoranschläge und Preise schreiben Sie an contact@prodigytechno.comInformationen zu Prodigy TechnovationsProdigy Technovations Pvt Ltd (https://prodigytechno.com/) ist der führende Anbieter von innovativen Protokollanalyse- und Trainingslösungen für Mainstream- und neue Technologien wie UFS4 (https://prodigytechno.com/datasheet/ufs-4-0-protocol-analyzer/), SD (https://prodigytechno.com/device/emmc-protocol-analyzer/), SDIO (https://prodigytechno.com/device/emmc-protocol-analyzer/), UHS II (https://prodigytechno.com/device/uhs2-protocol-analyzer/), I3C (https://prodigytechno.com/device/i3c-protocol-analyzer/), RFFE (https://prodigytechno.com/device/rffe-protocol-analyzer/), SPMI (https://prodigytechno.com/device/spmi-protocol-analyzer/),Godfree.coelho@prodigytechno.comKontakt:Godfree CoelhoGodfree.coelho@prodigytechno.com+91-8042126100Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1898831/Prodigy_Technovations.jpgOriginal-Content von: Prodigy Technovations, übermittelt durch news aktuell