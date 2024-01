Prodigy GoldL Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von Prodigy Gold Nl verzeichnete in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,006 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -40 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was ebenfalls einem Abstand von -40 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Prodigy Gold Nl in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher wird der Faktor "Neutral" bewertet. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Neutral" für Prodigy Gold Nl.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prodigy Gold Nl liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Prodigy Gold Nl eine neutrale Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, das Sentiment und den Buzz sowie den Anleger-Stimmung und den Relative Strength Index.

