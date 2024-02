Procyon-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenrendite für Procyon beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,06, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Procyon eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung für Procyon ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Procyon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,298 USD liegt, was einer Abweichung von +24,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auf Basis der letzten 50 Handelstage mit 0,22 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+35,45 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Procyon-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.