Procyon Aktie: Das hat Konsequenzen!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Fakten eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In Bezug auf Procyon zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für Procyon in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Procyon daher als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Procyon liegt bei 0,15 USD und zeigt eine Entfernung von -40 Prozent vom GD200 (0,25 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,22 USD und ergibt einen Abstand von -31,82 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Procyon-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Procyon einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Fundamental: Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Procyon liegt bei 32,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist im Vergleich einen Wert von 54,72 auf.