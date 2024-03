Procyon Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Procyon liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI der Procyon bei 100, was als Anzeichen für eine überkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Procyon beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Procyon eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Procyon eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) wird Procyon als unterbewertet betrachtet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,06 gehandelt wird, was einen Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,5 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für Procyon ausgesprochen.