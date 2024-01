Procurri Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Procurri diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Procurri jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Procurri, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Durch die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Procurri-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,22 SGD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,185 SGD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,21 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Procurri-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung anhand der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Procurri liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 87,5, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht".