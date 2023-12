Procurri Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Procurri als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Procurri-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Procurri derzeit bei 0,23 SGD. Das lässt die Aktie als "Neutral" einstufen, da der Aktienkurs selbst bei 0,22 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,35 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 0,21 SGD, was einer Differenz von +4,76 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Procurri lassen darauf schließen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsaktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung aufweist. Daher wird sie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Procurri weder besonders positiv noch negativ bewertet wird. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Procurri, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".