Procurri Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Procurri-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,23 SGD, während der Aktienkurs bei 0,185 SGD liegt, was einer Abweichung von -19,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,21 SGD zeigt mit einer Abweichung von -11,9 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Procurri-Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 87,5, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Procurri-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,31 Prozent erzielt, was 35,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie mit 34,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, wodurch sie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.