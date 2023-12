Procurri Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Procurri-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 SGD liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 0,22 SGD, mit einem Unterschied von -4,35 Prozent. Eine ähnliche Betrachtung für die letzten 50 Handelstage zeigt einen gleitenden Durchschnitt von 0,21 SGD, der ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+4,76 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Procurri-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es weder besonders positive noch negative Auswirkungen in den sozialen Medien, und das Meinungsklima hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ auf Procurri ausgewirkt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Procurri mit einer Rendite von -49,31 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet die Aktie mit -35,11 Prozent eine deutlich schlechtere Performance, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Procurri-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Procurri.

Procurri kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Procurri jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Procurri-Analyse.

Procurri: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...