Procter & Gamble: Zielkurs von 151,00 EUR

Derzeit wird die Aktie von Procter & Gamble laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 151,00 EUR, was einem Potenzial von +11,47% entspricht.

Am gestrigen Tag verzeichnete Procter & Gamble eine leichte Abnahme um -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend mit einer Erhöhung um +1,01% beobachtet werden. Die allgemeine Stimmung am Markt scheint demnach optimistisch zu sein.

Aktuell sind 12 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Vier weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Acht weitere Positionen wurden als “halten” eingestuft und nur einer hält einen Verkauf für angemessen. Insgesamt zeigt sich eine positive Einschätzung der Aktie mit einem Anteil von +64%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08.

Zusammengefasste...