Procter & Gamble Quartalsbilanz in drei Wochen: Umsatz- und Gewinnprognose im Fokus

In knapp drei Wochen steht die Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 1. Quartal des Unternehmens Procter & Gamble an, das seinen Hauptsitz in Cincinnati, USA hat. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Procter & Gamble Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Procter & Gamble Aktie beträgt beeindruckende 340,08 Mrd. EUR. In 24 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, auf die sowohl Aktionäre als auch Analysten fieberhaft warten. Laut aktueller Datenanalyse wird erwartet, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg beim Umsatz geben wird. Im 1. Quartal 2022 erzielte Procter & Gamble einen Umsatz von 19,36 Mrd. EUR und nun wird ein Zuwachs um +6,00 Prozent auf rund 20,24 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll...