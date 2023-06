Procter & Gamble: Potenzial für Wertsteigerung

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Procter & Gamble einen Anstieg um +0,73%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein positiver Trend mit einem Plus von +2,84% beobachtet werden. Die Analysten sind daher optimistisch gestimmt.

Das Kursziel von Procter & Gamble liegt gegenwärtig bei 150,68 EUR und offeriert somit ein mittelfristiges Aufwärtspotenzial von +10,24%, sofern die Bankanalysten korrekt liegen. 12 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und immerhin vier Experten teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. Acht weitere Analysten halten die Aktie momentan neutral bewertet. Nur einer empfiehlt sie zum Verkauf.

Insgesamt jedoch hält eine Mehrheit der Experten weiterhin eine positive Einschätzung für Procter & Gamble aufrecht (+64%). Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei...