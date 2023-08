Procter & Gamble: Potenzial für Steigerung - Kursziel bei 132,57 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Procter & Gamble derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,57 EUR, was einem potenziellen Aufwärtspotential von +5,91% entspricht.

• Am 04.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -1,10%

• Einige Analysten halten ein Investment in Procter & Gamble für empfehlenswert

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Am gestrigen Tag verbuchte die Aktie von Procter & Gamble an der Börse einen Verlust von -1,10%. Über fünf Handelstage hinweg ergibt sich ein Minus von insgesamt -0,65%, wodurch aktuell eine eher neutrale Stimmung am Markt herrscht.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten und einige auch weiterhin optimistisch bleiben, sehen Experten das wahre Potenzial der Aktie deutlich höher als den aktuellen Kurs. So bewerten im...